Bu arada Mustafa Haytaoğlu, korkunç olayla ilgili katil zanlısı ile Azra’nın daha önceden tanıştığı iddialarının doğru olmadığını belirterek “Kızım kafede çalışırken oraya gelip tanışıyor, adam bir nevi avcı” dedi. “Evde kimliğini bırakmış, kızım planlı gitmiyor” diyen baba, katil zanlısı M.M.A’nın o gün uyuşturucu kullandığını iddia etti. “Jiletle ismini yazmış” ifadesini kullanarak “Bu adam soğukkanlı ve profesyonel” dedi.
Bu arada Azra’nın cenazesi ailesine teslim edildi. Cenazenin bu sabah Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Durmuşsofular köyündeki aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
Azra'nın katili bir nevi avcı
04.08.2021 - 07:29 | Son Güncelleme: 04.08.2021 - 07:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'da kayıp olarak aranırken korkunç bir cinayete kurban gittiği anlaşılan üniversitesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun babasından DNA örneği alındı. Haytaoğlu’nun vücuduna ait kayıp parçalar, katili M.M.A.’nın Kepez bölgesindeki ormanlık alanda 'uçuruma attım' dediği noktada aranıyor.
Bu arada Mustafa Haytaoğlu, korkunç olayla ilgili katil zanlısı ile Azra’nın daha önceden tanıştığı iddialarının doğru olmadığını belirterek “Kızım kafede çalışırken oraya gelip tanışıyor, adam bir nevi avcı” dedi. “Evde kimliğini bırakmış, kızım planlı gitmiyor” diyen baba, katil zanlısı M.M.A’nın o gün uyuşturucu kullandığını iddia etti. “Jiletle ismini yazmış” ifadesini kullanarak “Bu adam soğukkanlı ve profesyonel” dedi.
Etiketler : Azra Gülendam Haytaoğlu,
798687 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/798687.aspx
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