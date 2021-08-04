Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu arada Mustafa Haytaoğlu, korkunç olayla ilgili katil zanlısı ile Azra’nın daha önceden tanıştığı iddialarının doğru olmadığını belirterek “Kızım kafede çalışırken oraya gelip tanışıyor, adam bir nevi avcı” dedi. “Evde kimliğini bırakmış, kızım planlı gitmiyor” diyen baba, katil zanlısı M.M.A’nın o gün uyuşturucu kullandığını iddia etti. “Jiletle ismini yazmış” ifadesini kullanarak “Bu adam soğukkanlı ve profesyonel” dedi.

Bu arada Azra’nın cenazesi ailesine teslim edildi. Cenazenin bu sabah Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Durmuşsofular köyündeki aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi.