Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli’de dünden bu yana kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Aleyna Altıner’in ardından 18 yaşındaki genç kız Nadire de ortadan kayboldu. İki genç kız her yerde aranıyor.

ARKADAŞLARIMIN YANINA GİDİYORUM DEDİ BİR DAHA DÖNMEDİ

Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesinde ailesi ile birlikte ikamet eden 16 yaşındaki Aleyna Altıner, ‘Canım sıkıldı arkadaşlarımın yanına gidiyorum’ dedikten sonra evden ayrıldı. Geçen süre zarfında ailesi kızlarına ulaşamayarak aramaya başladı. Bir türlü Altıner’den haber alamayan ailesi ihbarda bulundu. İhbar üzerine ekipler arama çalışması başlatırken, aradan geçen 15 günün sonunda genç kız bulunamadı. Sırra kadem basan genç kızın bulunması için ailesi yardım istedi.

AİLESİ UYURKEN EVDEN ÇIKIP GİTTİ

Edinilen bilgiye göre; Çivril ilçesine bağlı Irgıllı Mahallesinde ailesi ile birlikte yaşayan 18 yaşındaki Nadire Tanrıkulu ismindeki genç kız, sabah saatlerinde ailesi uyurken bir şey demeden evden çıktı ve bindiği minibüs ile Denizli Otogarına geldi. Genç kızdan bu andan itibaren haber alınamadı. Ailesi, genç kızın yerini bilen veya görenlerin jandarma ya da polise bildirmesini istedi.

Kayıp Pınar bulundu KPSS'ye girmek için kaldığı yurttan ayrılan genç kızdan 3 gündür haber alınamazken, yakınları saplantılı aşığı tarafından kaçırılmış olabileceğini düşünüyordu. Kayıp Pınar, erkek arkadaşının yanında bulundu.

5 yaşındaki kayıp çocuktan 8 saat sonra sevindiren haber Ankara'nın Çubuk ilçesinde parkta oynarken kaybolan 5 yaşındaki otizmli Nisanur Akgöz, 8 saat sonra bir apartmanın sığınağında bulundu.

Kayıp ilanı verilmişti, boğulmaktan son anda kurtarıldı Rize’nin Pazar ilçesinde kayıp olan genç ilçeden 50 kilometre uzakta denizde boğulma tehlikesi geçirdi.