Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van’ın Başkale ilçesine bağlı Yanal Mahallesi’nde 1 Ağustos’ta yaşanan selde minibüste mahsur kalan Mevlüt Alagöz, akrabası Mehmet Döner (35) tarafından traktörle kurtarıldı. Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Başkale ilçesi ve kırsalında 1 Ağustos’ta etkili olan sağanakla birlikte ilçe merkezi ve çevresindeki birçok mahallede etkili olan sel suları, Esenyamaç’ta 10’a yakın evin yıkılmasına neden olurken, Yanal Mahallesi de selden zarar gördü.

BİR ANDA SULAR İÇİNDE KALDI

Ekili alanların sular altında kaldığı mahallede yeni görüntüler de ortaya çıktı. Minibüsüyle mahallenin dışında olan Mevlüt Alagöz, selin geldiğini duyunca evde bulunan ailesine ulaşmak için hemen yola çıktı. Alagöz, evine doğru ilerlerken, bir anda sel suları içinde kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen akrabası Mehmet Döner traktörüyle, sel suları içinde kalan Alagöz’ü kurtardı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, evdeki eşi ve 6 çocuğundan endişe duyduğu için mahalleye giderken bir anda suların içinde kaldığını belirten Alagöz, "Orada bulunanlar beni görünce hemen yakınıma haber vermişler. Kısa sürede bölgeye gelen yakınım Mehmet Döner, traktörüyle beni kurtardı. Mahalledeki vatandaşlar da yardımcı oldu. Beni kurtardıkları için herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kars'ta sele kapılan kadının cesedi bulundu Kars'te sağanak sonrası meydana gelen sele kapılan bir kadının cesedine ulaşıldı.

Terme Çayı'nın debisi yükseliyor, sele karşı anons yapılıyor Samsun’un Salıpazarı, Çarşamba ve Terme ilçelerinde etkili olan yağışlar sonrasında Terme ilçe merkezinden geçen çay, taşma noktasına geldi. Polis ekipleri ilçedeki köprülerin giriş-çıkışlarını kapatırken, belediyeden ise sel felaketine karşı anonslar yaparak vatandaşları uyarıyor.