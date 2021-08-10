Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırıkkale YHT şantiyesinde, koronavirüs sebebiyle alarm verildi. Şantiyede taşeron bir firmada görevli 7 işçinin virüse yakalndığının ortaya çıkmasıyla temaslı 2 kişiyle beraber karantina uygulaması başlatıldı. Bununla birlikte söz konusu şantiyeye giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı.

7 İŞÇİ POZİTİF 2 İŞÇİ TEMASLI

Kırıkkale Valiliği koordinesinde korona virüs (Covid-19) salgınının kontrol edilebilmesi için kent genelinde çalışmalar sürdürülüyor. İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri bir taraftan Covid-19 denetimlerini yaparken bir taraftan da İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de aşılama çalışmalarını yürütüyor.

Korona virüs (Covid-19) pozitif vaka artışının önüne geçebilmek için kentteki şantiyelerde de denetimler yapıldı. Yahşihan ilçesinde Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) şantiyesinde taşeron bir firmada çalışan 7 işçinin korona virüs testi pozitif çıktı. Şantiyede giriş ve çıkışlar kontrol altında tutulurken, tedbirler üst düzeye çıkartıldı. Pozitif olan 7 işçi ve 2 temaslı özel bir pansiyonda karantinaya alındı.

İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekipleri, şantiye amirlerini bilgilendirdi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, PCR testi için 75 işçiden numune aldı. Buradaki bazı işçilere de aşılama çalışması yapıldı.

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