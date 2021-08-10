Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gurbetçilerin, yıllık izinlerini memleketlerinde geçirirdikten sonra çalıştıkları ülkelere zorunlu dönüşleri başladı. Sevinçle geldikleri Kapıkule'den hüzünle geri dönen gurbetçiler, anavatanlarına tekrardan dönecekleri günün gelmesini umutla beklediklerini belirtti.



"BİR ÖRNEĞİ DAHA YOK TÜRKİYE'NİN"

Sivas'ta geçirdiği tatilin ardından Almanya'ya dönen Adem Altıntaş, AA muhabirine, öz vatanından ayrılmanın hüznünü yaşadığını söyledi.

Gelecek seneyi şimdiden iple çektiğini anlatan Altıntaş, "Ülkemiz çok güzel, tüm dünyanın gözü ülkemizin üzerinde, bir örneği daha yok Türkiye'nin." dedi.

Yöresel ürünleri yanında götürdüğünü ifade eden Altıntaş, "Adana'dan biber salçası, zeytin, Sivas'tan yaprak, bal ve pastırma aldık. Bir nebze de olsa vatanın özlemini gidermek için yanımıza aldık. Ülkemizde yaşayan herkese birlik olun, beraber olun diyorum. Başka Türkiye yok. Allah korusun yarın, öbür gün Suriye gibi olursak Türk'ün gidip sığınacağı bir ülke yoktur. O yüzden partizanlığı bırakmalarını, herkesin eşit olarak bu vatana sahip çıkmalarını istiyorum." diye konuştu.

"EVLADINDAN AYRILMAK GİBİ BİR HİS"

Metin Kaylesiz de tatilinin güzel geçtiğini belirterek, "Belçika'dan geldik. Kızımın düğünü vardı, Ankara'da yaptık. Eş, dost ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Türkiye'ye gelmek bile çok güzel bir şey. Dönüş yolundayız çok hüzünleniyoruz. Vatandan ayrılıyorsun, insan evladından ayrılır gibi hissediyor, hassaslaşıyor ve duygusallaşıyor. Zor bir durum." ifadelerini kullandı.

Kaylesiz, orman yangınlarından dolayı üzüldüklerini, devlet ve milletin el ele yangınları söndürmeye çalıştığını aktardı.

"ELBET BİR GÜN GERİ DÖNECEĞİZ"

Pınar Kaylesiz ise ailecek tatil yaparak memleketini ziyarette ettiğini anlattı.

Dönüş yolunun hüzünlü geçtiğini belirten Kaylesiz, "Vatanımızdan ayrıldığımız için hüzünleniyoruz. Gurbete gidiyoruz. Burada da bazen gurbetçi muamelesi görüyoruz. Orada da yaşıyoruz ama burası gibi değil." ifadelerine yer verdi.

Almanya'ya dönen Abdullah Kurt ise vatandan ayrılmanın üzücü bir duygu olduğunu belirterek, "Güzel güzel gezdik, tozduk. Her yıl 1 ay gelebiliyoruz ondan sonra maalesef dönüyoruz. Elbet bir gün inşallah gurbetten dönerek kendi memleketimizde yaşayacağız. Onu umut ediyoruz." dedi.

Kapıkule’de gurbetçiler akın akın geri dönüyor Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yaz tatillerini ve yıllık izinlerini geçirmek için Türkiye’ye gelen gurbetçiler, yaşadıkları ülkelere dönüşleri sürüyor.

Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yola çıkan gurbetçilerin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor.