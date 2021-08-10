Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci olay saat 17.30 sıralarında Eyüpsultan Rami Kışlası Caddesi Topçular İş Merkezi’nde meydana geldi. Metal döküm işi yapan tesiste henüz bilinmeyen bir sebeple tüp patlaması oldu. Patlamada çalışanlardan 5'i yaralanırken, iş merkezindekiler ise büyük panik yaşayarak kendilerini dışarıya attı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen polisler çevredeki vatandaşları uzaklaştırarak önlem alırken, itfaiye ekipleri ise patlama sonrasında çıkan yangına müdahale etti.



4 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Patlamanın ardından ilk müdahaleleri olay yernde yapılan 4’ü durumu ağır toplam 5 yaralı ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaşanan şiddetli patlama nedeniyle çevresinde bulunan iş yerlerinde de maddi hasar oluştu.

Öte yandan patlama sonrasında Topçular İş Merkezi’nde yaşanan hareketlilik drone ile havadan görüntülendi.



Patlamayı gören bir iş yeri sahibi Tunay Eken, “Çok şükür ölü yok. Ambulansa yetiştirdik. Metal dökümü yapıyorlar, herhalde içerdeki tüpler patladı. Çok kuvvetli bir patlama oldu çünkü. Bununla atlattık çok şükür, bundan sonra raporlara göre hareket edilecek” dedi.



Avcılar'da korkutan doğalgaz patlaması: 4 yaralı Avcılar’da iki bina arasında bulunan 3 katlı ayakkabı imalathanesinde iddialara göre yaşanan doğalgaz patlaması sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Olayda yaralanan 2 kişinin hastanedeki tedavisi devam ederken aynı aileden 2 kişinin ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi.



Ayakkabı dükkanında patlama, binanın duvarı yıkıldı Avcılar’da iki binanın arasındaki ayakkabıcı dükkanında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Patlamada yıkılan bina duvarının altında kimsenin olup olmadığı araştırılırken, park halindeki araçlarda da hasar oluştu. Patlamanın yaşandığı bölge ise drone ile havadan görüntülendi.