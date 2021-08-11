Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bucak Çobanpınarı - Pamucak köyleri arası Sarıdere mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Burdur Belediyesi, Karamanlı ve diğer ilçelerden itfaiye ekipleri müdahale etmek üzere yola çıktı. Elsazı, Beşkonak, Dutalan, Kargı, Karacaören, Çamlık köylerindeki vatandaşlar da yangını söndürmek için yangın bölgesine gitti. Yangının büyümemesi içinde havadan yangın helikopteri yanan bölgede çalışma başlattı.

Akseki'deki orman yangınında 1 kişi tutuklandı Antalya Akseki'de 28 Temmuz tarihinde başlayan ve önceki gün kontrol altına alınan yangınla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Çanakkale Ezine'de orman yangını çıktı Çanakkale'nin Ezine ilçesinde orman yangını başladı. Ekipler havadan ve karadan müdahele ediyor.