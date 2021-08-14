Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sel nedeniyle Kaleboğazı ve Zerdenas mahallelerinde bazı evler su altında kaldı.

15 TAVUK TELEF OLDU

Kenan Taşçı’ya ait kemesin su basması sonucu 15 tavuk telef oldu. Cemal Yalçın’a ait seralarda selde önemli ölçüde zarar gördü. Sel nedeniyle akili araziler ve meyve bahçelerinde de zarar oluştuğu belirtildi.

Sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor AFAD:"Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 46, Sinop’ta 8 ve Bartın’da 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın’da yürütülen arama kurtarma çalışmaları neticesinde kaybolan 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır."

Sarıkamış’ta bir köyü sel bastı Sarıkamış’ta etkili olan sağanak yağmur ve dolu beraberinde sel baskınlarını getirdi. Aşırı yağışlardan dolayı gelen sel bir köyü sular altında bıraktı.