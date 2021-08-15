Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Ulus Mahallesi’nde gelen olayda sebebi bilinmeyen bir meseleden ev sahibi ile kiracı arasında tartışma çıktı.

Edinilen bilgiye göre tartışmaya akrabaların da karışması üzerine olay giderek büyüyerek kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler kalabalıklaşan grubu ayırmakta zorlanırken destek ekipler bölgeye sevk edildi.

Olay yerine gelen takviye ekiplerle birlikte kavga son buldu. Olayla ilgili taraflar gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.