Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pes dedirten olay Kocaeli'de yaşandı. Husumetli oldukları bilinen iki ale sokak ortasında karşılaşıp tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle beraber komşularına bıçakla saldıran anne oğul, 1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi de yaraladı.

SOKAK ORTASINDA KANLI HESAPLAŞMA

Olay, saat 16.00 sıralarında Gebze Osman Yılmaz Mahallesi 644. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 644. Sokak üzerinde daha önceden aralarında yaşanan husumet neticesinde davalık olan iki aile karşı karşıya geldi. Tülay Y. ve oğlu Hakan Y., husumetli oldukları Mustafa A., eşi Fatma A., çocukları Kübra ve Ahmet A.’yı sokakta görünce iki aile arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Tülay Y. ve Hakan Y., ellerindeki bıçaklarla Mustafa A. ve ailesine saldırdı. Saldırıda Mustafa A. olay yerinde hayatını kaybederken eşi Fatma A., ve iki çocuğu ise yaralandı.

BIÇAKLARINI YOLA ATIP TESLİM OLDULAR

Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ellerinde bıçakla bekleyen saldırgan anne ve oğluna silah doğrultarak bıçaklarını bırakmasını söyledi. Direnen anne ve oğlu, polisin havaya uyarı ateşi açmasının ardından bıçaklarını yola fırlatarak teslim oldu. Saldırganlar hızla gözaltına alınarak polis aracına bindirilirken, sağlık ekipleri ise kanlar içinde yerde yatan 4 kişilik aileye ilk müdahalelerini yaptı.

3 YARALIDAN İKİSİNİN DURUMU AĞIR

Kaldırımda kanlar içinde kalan baba Mustafa A., sağlık ekiplerinin dakikalarca kalp masajı yapmasına rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralı ise ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 3 kişiden 2'sinin durumun ağır olduğu öğrenildi.

Mahallede birçok komşusu ile problem yaşadığı iddia edilen saldırgan anne ve oğlunu ifadeleri için Gebze Emniyet Müdürlüğüne götürülürken olay hakkında soruşturma başlatıldı.

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