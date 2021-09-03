Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tuzla D-100 karayolu Kantar mevkii İstanbul istikametinde marka hafif ticari aracın fren yapması üzerine arkadan gelen minibüs hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari araç da önünde duran hafif ticari araca çarptı. 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 karayolu Tuzla mevkii İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Florya'da feci kaza! Otomobil hurdaya döndü, yaralılar var Florya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası hurda yığınına dönen otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Kaza yaptı! Kocasını öldü sanıp ambulansın peşinden koştu Erzurum'da iki aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası kocasının ambulansta olduğunu öğrenen kadın, eşini öldü sanıp ambulansın peşinden koştu.