Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Keban ilçesi Gökbelen köyünde kaza meydana geldi. Bir evin inşaatında çalışan beton mikseri inşaat alanında beton dökmek üzereyken freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken yol uzun süre trafiğe kapatıldı.

VİNÇ YARDIMIYLA MİKSER KALDIRILDI

Bölgeye çağrılan vinç yardımıyla mikserin olay yerinden kaldırılması sonrası yol tekrar ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Freni patlayan servis aracı öğrencilerin arasına daldı! ​Sultangazi'de freni patlayan servis aracı, okul önünde bekleyen öğrenci ve velilerin arasına daldı. Kazada 2 veli ve 2 öğrenci yaralandı.

Freni boşalan tır şarampole uçtu Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde freni boşalan tır şarampole uçtu. Kazada tır sürücüsü ağır yaralandı.