Kırklareli'nin Kavaklı beldesindeki bir arazide mühimmat olduğunu gören vatandaşlar durumu anında yetkililere bildirdi. Bölgeye bomba imha, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kavaklı beldesi ile Değirmencik köy yolu bir süre ulaşıma kapatıldı.
BOMBA İMHA EDİLDİ
Bomba imha ekibinin incelemelerinin ardından el bombası iş makinesi ile açılan çukurda imha edildi.
Şanlıurfa'da konserve kutusuna gizlenmiş bomba bulundu Şanlıurfa’da jandarma ekipleri, terör örgütü PKK/YPG’nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlattığı operasyonda konserve kutusu içerisinde kayalıklar altında bir kilo plastik patlayıcı ele geçirdi.
Beyoğlu'nda el yapımı bomba bulundu Beyoğlu'nda bir evin çatı arasına gizlenen çantadan el yapımı bomba çıktı.
Arazide el bombası bulundu!
Kırklareli'de bir arazide el bombası bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen Jandarma ekipleri bombayı imha etti.
Kırklareli'nin Kavaklı beldesindeki bir arazide mühimmat olduğunu gören vatandaşlar durumu anında yetkililere bildirdi. Bölgeye bomba imha, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kavaklı beldesi ile Değirmencik köy yolu bir süre ulaşıma kapatıldı.
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