Antalya'nın Alanya ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye hazırlanan 3 kişi operasyonla yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen istihbarat çalışması ve fiziki takip sonucu bazı şüphelilerin sahte paraları piyasaya süreceği bilgisine ulaşıldı.
Ekipler, Şekerhane Mahallesi'nde bir kafeye operasyon düzenledi. Operasyonda M.A.M, A.Ş. ve M.K. gözaltına alındı. Şüpheli M.A.M'ın ev ve üst aramasında 29 bin 800 liralık sahte banknot ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Sahte altına karşı karekodlu güvence Kuyumcular, sattığı altına İKO onaylı güven sertifikası verebilecek. Tüketici gönül rahatlığıyla altın ve takı alabilecek. Böylece düşük ayar, taklit, kalpazanlık konusunda yoğunlaşan şikâyetler son bulacak.
ATM'lere sahte para yükleyen ve 1 milyonluk vurgun yapan 9 kişi tutuklandı Kocaeli merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda ATM’lere sahte para yükleyerek 1 milyonluk vurgun yapan 9 kişi tutuklandı.