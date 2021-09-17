Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmara Mahallesi’nde bulunan İhlas Marmara Evleri 1’inci kısım yönetimi tarafından, site içi güvenliği sağlamak, dışarıdan kötü niyetli yabancı insanların girişini engellemek maksadıyla liman tarafında bulunan alana bir kapı yaptırıldı. Site yönetimince yaptırılan kapı, dün Beylikdüzü Belediyesi tarafından haber verilmeden kepçelerle yıktırıldı. Site sakinleri de yıkıma tepki gösterdi.

İhlas Marmara Evleri 1’inci Kısım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Önür, kapının olmamasının site güvenliğini tehdit ettiğini, bu yüzden de kapı yaptırdıklarını kaydederek, “Buradan bisiklet, motosiklet hırsızlıkları oluyor, aynı zamanda kötü niyetli şahıslar da bu kapıdan rahatlıkla içeriye giriyor. Biz bunu kaymakamlıkla görüştük. Belediyeye de haber verdik. Hatta limandan ters istikametten çıkan araçlar buraya giriyor. Biz bunları da önlemek ve sitemizde yaşayan 18 bin kişinin güvenliği için bu kapının kapanması kararını aldık, uyguladık. Belediyenin bundan haberi var. Olaydan bizim son anda haberimiz oldu. Herhangi bir gerekçe bildirilmedi. Bize yazılı bir evrak verin dedik ona rağmen yaptılar bunu. Bu şahsi bir uygulamadır. Biz gereken yerlere müracaat edeceğiz” dedi.

Site sakini ve blok temsilcisi Elvan Küçük, kapının acil durumlarda liman yoluna çıkış için kullanılması amacıyla kurulduğunu belirterek, “Burası özel mülk ve toplu yapıdır. Limandaki şirketlerin, burayı şahsi alanları olarak kullanma şeklinde gittikçe genişleyen, bitmeyen arzuları oldu. Arabalarını getirip limandaki şirketler buraya park ediyor. Servisçiler personeli alıp buradan götürüyor. Kapıyı açık bırakıyorlar. Buraya köpekler giriyor, zarar veriyor insana. Tabii sahipsiz kaldığı için buraya dışarıdan uyuşturucu satıcıları, kötü maksatlı kişiler giriyor, hırsızlık yapanlar oluyor. Yani bir kapının açık olması güvensizlik demektir. Haksız, hukuksuz şekilde belediye haber vermeden buranın kapısını yıkmış. Site yönetimine de sorduk, bildirim yapılmamış. Şu anda bütün site bundan haberdar oldu. Burası hukuksuz bir devlet değildir. Devletimizin buna sahip çıkacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

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