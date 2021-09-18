Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul için şiddetli rüzgar ve yağış uyarısı yapılmıştı. Bu uyarının ardından akşam saatlerinde şiddetli rüzgar İstanbul’un bir çok yerinde etkisini gösterdi. Sultangazi şiddetli rüzgardan en çok etkilenen ilçelerden biri oldu. Habipler ve Yayla Mahallelerinde şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ev ve ahırın çatısı uçarken, bazı evlerde kısmi yıkılmalar meydana geldi. Habipler’de yan yana bulunan 3 tane prefabrik ev ise yerle bir oldu. Rüzgarda ağaç ve elektrik direklerini de devirirken, mahallelerde elektrik kesintisi yaşandı. Binalardan uçan çatı ve moloz parçaları arabaların üstüne düşerek maddi hasar meydana gelmesine de neden oldu.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yaklaşık 10 dakika etkili olan rüzgarın oluşturduğu zararın tespiti ve giderilmesi için yıkımın ve çatı uçmalarının yaşandığı noktalara Sultangazi Belediye ekipleri, itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Belediyeye ait iş makineleri ve hafriyat kamyonları yola düşen çatı ve moloz parçalarını kaldırıp yolları açmak için çalışmalara başladı. Çok sayıda elektrik direğinin devrilmesi ve kabloların üstüne çatı parçaları düşmesi nedeniyle iki mahallede de elektrik kesildi.

"EVLER HİÇ YOK SADECE DUVAR DURUYOR"

Habipler Mahallesi sakinlerinden Şahin İlbey, “Yağmur yağdı ondan sonra bir karanlık oldu. Bir fırtına çıktı ondan sonra hortum oldu. Hepsi yerle bir oldu. Çoluk çocuk hep ağlıyor şu anda zararımız çok büyük. İnşallah devlet el atar bize bizim durumumuz çok kötü. Çatılar hep uçmuş. Yaralı yok ama zararımız çok büyük. Ahır ve yattığım yerde çok büyük zarar var. 4-5 tane ev hiç yok sadece 4 duvar duruyor” dedi.

"FIRTINA VURDU, AHIRIN ÇATISI KALKTI"

Ahırda olduğu sırada fırtınaya yakalanan Miraç İlbey, “Ben ahırda neneme yardım ediyordum. Bir bismillah dedik fırtına vurdu ahırın çatısı kalktı. Sonra eve koştuk evlerde bir şey var mı diye annemizi babamızı merak ettik. Eve girişimle mutfağın girişine şimşek vurmuş. Onca hayvan telef oldu” dedi.

Eylül Mahallesi'nde evinin bir kısmı yıkılan vatandaş ise, “2 dakika içinde oldubitti. Bir anda gürültüyle ben kaçtım burası kapalıydı. Ev çöktü kapıdan çıkamadım arka bahçeye kaçtım. Sağ olsun komşunun çocukları zorla kapıyı ittiler beni çıkardılar” şeklinde konuştu.

Sağanak aniden bastırdı, vatandaşlar kaçacak yer aradı Edirne'de aniden bastıran ve 15 dakika süren fırtına ve sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı: İstanbul’da etkili olacak! Meteorolojinin yaptığı açıklamaya göre bugün başta Edirne olmak üzere Trakya ve İstanbul'da kuvvetli yağış tahmin ediliyor.