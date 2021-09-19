Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli'de bir kadın, nişanlısının sabıkasının olduğunu öğrenince nişanı attı. Durumu kabullenemeyen adam, kadının kapısına dayandı. Fakat kapıya, eski nişanlısı değil kardeşi çıktı. İki şahsın tartışmaya başlaması üzerine, kadını kardeşi eline geçirdiği bıçakla kapıya dayanan şahsı 7 yerinden bıçaklayarak hastanelik etti.

EKMEK BIÇAĞIYLA SALDIRDI

Olay, Merkezefendi Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Funda Ö. (34), nişanlı olduğu Ömer Tekiner’in (47) sabıka kaydı olduğunu öğrenince evlenmekten vazgeçti. Bu durumu öğrenen Tekiner, Funda Ö.’nün evine gelerek, ikna etmek istedi. Evlenmeyi kabul etmeyen Funda Ö.’yü kendisiyle gelmesi için çabalayan Tekiner, nişanlısının erkek kardeşi Hidayet Ö. ile karşılaştı. Bu sırada ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hidayet Ö., yanında bulunan ekmek bıçağıyla Tekiner’i bıçakladı. Kanlar içinde yerde yatan Tekiner’i gören çevredeki vatandaşları ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BACAĞINA 7 BIÇAK DARBESİ ALDI

Kanlar içerisinde yerde yatan şahsa ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Bacağında 7 adet bıçak darbesi alan Tekiner’in fazla kan kaybettiği öğrenildi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralanan Tekiner, sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Hidayet Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken Funda Ö. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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