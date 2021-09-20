Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Rus milyarder Andrei Skoch, 400 milyon dolarlık yatı 'Madame Gu' ile 3 aydır Bodrum'da tatil yapıyor. 'Mavi saray' olarak da adlandırılan mega yatın kış boyunca Salih Adası'na demir attığı öğrenilirken, neredeyse Bodrum’un tüm koylarında demirleyen yat en son Göltürkbükü'nde görüntülendi.

Milyarder iş adamı Skoch, eşi Elana ile birlikte jet-sky'e binerken, 2 koruma botu ise yatın etrafında kuş uçurtmadı. Çift denize girip Bodrum’un serin sularının tadını çıkardı. 3 aydır tatillerine devam eden çiftin bir süre daha Bodrum'da kalacağı öğrenildi.

100 METRELİK YATIN İÇERİSİNDE YOK YOK

400 milyon dolar değer biçilen, 100 metrelik 'Madame Gu' isimli yatın içerisinde ise yok yok. 6 kabinli, 18 kişilik yatın içerisi adeta mini bir sarayı andırıyor. Bir helikopter pisti bulunan yatta jakuziler, spor salonu, çalışma odası, asansör, eğlence merkezi, restoranlar, sauna, buhar odası, jetskiler ve alt kısmında ise 2 aracın sığacağı garaj bulunuyor.

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