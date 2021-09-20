Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı üzerinde bir düğün salonu önünde meydana geldi. Şehir içi ulaşım hattında sefer yapan belediye otobüsünün motor kısmı yanmaya başladı. Alevleri fark eden otobüs sürücüsü aracı yol kenarına çekerek kendini dışarıya attı.

ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Sürücünün durumu haber vermesi üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangında otobüs adeta alev topuna döndü. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yangın söndürüldü. Polis ekiplerince bölgede güvenlik önlemleri alınırken, yol trafiğe kapatıldı.

YOLCU OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Otobüsün içerisinde yolcu olmaması olası bir faciayı önledi.

Araç kullanılamaz hale gelirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Alev alan motosiklet küle döndü Aydın’ın Efeler ilçesinde park halindeki motosiklet bir anda yanarak kullanılmaz hale geldi.

Seyir halindeyken alev aldı! Çevredeki vatandaşlar yardıma koştu Balıkesir'de seyir halindeki araç alev aldı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle alevler büyümeden kontrol altına alındı.