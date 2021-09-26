Türkiye Gazetesi

Yargıtay'dan sürücüleri yakından ilgilendiren alkolmetre kararı geldi. Trafik polislerinin uygulama noktasında durdurduğu kronik rahatsızlığı bulunan sürücü, alkolmetreyi üflemek istemediğini belirterek gerekirse hastanede kan verip alkol kontrolü yaptırabileceğini belirtti. Buna rağmen 3516 lira trafik cezası yiyen sürücünün ehliyetine de 2 yıl süreyle el konuldu. Hayatının şokunu yaşayan sürücü Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu.

Mahkeme itirazın reddine hükmetti ancak aylar sonra Adalet Bakanlığı, bu kararının kanun yararına bozulmasını talep etti. Bakanlığın talebi üzerine devreye giren Yargıtay 19. Ceza Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza atarak kronik rahatsızlığı bulunan kişinin Covid-19 hassasiyetinin anlaşılabilir bir talep olduğuna dikkat çekti.

İMTİNA EDİLMESİ KABUL EDİLEBİLİR

Kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin koronavirüs salgını nedeniyle ağza temas ederek nefes üflemek suretiyle alkol miktarı ölçme şeklinde çalışan teknik cihazın üflenmesinden imtina etmesinin kabul edilebilir olduğu ifade edilen kararda, sürücünün alkol miktarını ölçme yönteminin yalnızca teknik cihaz olmadığı, bunun kan tahlili ile de ortaya konabileceği belirtildi.

Kararda şu ifadeler yer aldı: Dosya içeriğine göre kronik rahatsızlığı olan kabahatli gibi kişilerin kendilerini korumak adına bu tür alternatif yollara başvurma isteğinin alkolmetreyi üflemekten imtina etme kastı olarak yorumlanamayacağı, nitekim kendisinin yaklaşık 1 saat sonra hastaneden kan tahlili aldığı ve kanında alkol tespit edilemediği aşikardır. Kanun yararına bozma talebinin kabulüyle 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararının bozulmasına, uygulanan idari yaptırım kararının kaldırılmasına oy birliğiyle karar verildi.

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