Türkiye Gazetesi

Bursa'da yürekleri ağza getiren bir yangın çıktı. İnegöl’den Kütahya'nın Domaniç ilçesine giden sülfürik asit yüklü tankerin motor kısmından duman çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, yol kenarına park etti, jandarma ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. İtfaiye ekipleri, şoför kabinine de sıçrayan alevleri, asit dolu tanker kısmına ulaşmadan söndürdü. Yangın sonucu tankerde hasar oluştu.



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Bir günde iki kere yangın çıkan tekne battı Beşiktaş'ta dün akşam saatlerinde yangın çıkan lüks bir tekne, gece saatlerinde yeniden alevlere teslim oldu. Ekiplerin müdahale ettiği ve yaklaşık 3 saat süren yangın sonrası tekne küle dönerek battı.