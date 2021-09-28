Türkiye Gazetesi

Adıyaman’da okul çıkışı evine gitmek üzere yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki U. G.'ye, aynı okuldan öğrenci alan öğrenci servisi çarptı.

Servis aracı, çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuğun üzerinden geçti. Ağır yaralanan U. G.'ye ilk müdahale, olay yerinden geçen ve sağlıkçı oldukları öğrenilen iki kişi tarafından yapıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

İlk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapılan U. G., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Güvenlik kameralarının da saniye saniye kaydettiği kaza sonrası hastanede tedavi altına alınan 11 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Okul servisinde öldürülen 2 öğrenci toprağa verildi Çorum’un Alaca ilçesinde servis aracında eski köy muhtarı tarafından öldürülen iki öğrenci gözyaşları arasında toprağa verildi.

Okul servisi ücretlerinde 'kademeli normalleşme tarifesi' uygulanacak Salgını şartlarından olumsuz etkilenen servisçiler, yüz yüze eğitime başlanmasıyla velilerden gelecek talebe odaklanırken, Ankara, İstanbul ve İzmir'de servis ücretlerinin "kademeli normalleşme tarifesi"ne göre alınması kararlaştırıldı.

Türkiye’de 120 bin okul servisi kontak açmıyor ASİO Başkanvekili İlyas Aktürk “Ankara’da esnafın %40’ı aracını sattı. Bandrol, trafik sigortası ve kasko bedelleri alınmasın” çağrısı yaptı.

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