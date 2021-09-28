Kripto parada birikimini kaybeden elektrik işçisi canına kıydı. Olay, Kayabaşı Mahallesi Şehit Mehmet Dinçel Caddesi’nde meydana geldi. Bir haddehanede elektrik işçisi olarak çalışan Özkan A. (48) izinli olduğu günde evinin bodrumunda kendini elektrik kablosu ile tavana asarak intihar etti.
BÜYÜK KAYIPTAN SONRA BUNALIMA GİRDİ
Kripto parada birikimini kaybettiğinden ve yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle psikolojisi bozulan evli ve 1 çocuk babası adam, hava almak için çıktığı evine uzun süre geri dönmeyince yakınları paniğe kapıldı ve aramaya başladı.
CESEDİNİ ANNESİ BULDU
Çevrede yapılan aramalardan sonuç alınmaması üzerine evin bodruma bakan anne acı manzara ile karşılaştı. Annenin çığlıklarını duyan komşularının ihbarı üzerine olay çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçıların yaptığı kontrollerde Özkan A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Özkan A'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
170 BİN TL'SİNİ KRİPTO PARADA KAYBETTİ
Yaklaşık 170 bin TL’sini kripto paraya yatırdığı ve burada kaybettiği iddia edilen Özkan A.'nın cenazesi hastane morgundan alındıktan sonra ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karabük Köyü mezarlığında toprağa verildi.
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Tüm birikimini kripto parada batırdı, canına kıydı
Karabük’te meydana gelen olayda tüm birikimini kripto parada batırdığı öğrenilen adam canına kıydı.
Kripto parada birikimini kaybeden elektrik işçisi canına kıydı. Olay, Kayabaşı Mahallesi Şehit Mehmet Dinçel Caddesi’nde meydana geldi. Bir haddehanede elektrik işçisi olarak çalışan Özkan A. (48) izinli olduğu günde evinin bodrumunda kendini elektrik kablosu ile tavana asarak intihar etti.
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