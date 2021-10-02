Türkiye Gazetesi

Birkaç hafta önce Çomar Barajı’nda balık tutanlar tarafından bulunan cesedin 2019'da “gezmeye gidiyorum” diyerek evden ayrılan Mücahit Bolat olduğu öğrenildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yapılan incelemelerde cesedin 29 Aralık 2019 yılından bu yana kayıp olan Mücahit Bolat’a ait olma ihtimali üzerine güvenlik görevlileri gencin ailesine haber vermişti.

KAYIP SANDIKLARI EVLATLARININ CENAZESİNİ ALDILAR

Aile cesedi teşhis edemeyince, Ankara Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından cesedin Mücahit Bolat’a ait olduğu tespit edildi. Adli işlemlerin ardından ailesine teslim edilen Bolat’ın cenazesi toprağa verildi.

Kayıp kız bulundu, cinayetteki sır çözüldü Şanlıurfa'da sokak ortasında öldürülen ve aynı gün kızı da ortadan kaybolan adamın ölümüne ilişkin sır perdesi ortadan kalkarken, kayıp kızı da bulundu.

Günlerdir kayıp olan genç kız şehir çöplüğünde aranıyor Eskişehir'de kendisinden 22 gündür haber alınamayan Iraklı genç kız, son görüştüğü şahsın şüpheli ifadeleri nedeniyle şehir çöplüğünde aranıyor.

Şaka değil gerçek... Kayıp şahıs kendi arama çalışmalarına katıldı Bursa'da ormanlık alanda kaybolduğu ihbar edilen 50 yaşındaki adam, arama kurtarma ekiplerinin arasından çıktı. İsmini duyan adam "Ben buradayım" deyince ekipler şaşkına döndü.