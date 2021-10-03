Türkiye Gazetesi

Ankara’da görülen bir boşanma davasında kadın, küfrettiği ve kendisini evden kovduğunu öne sürdüğü 47 yaş büyük eşinden yoksulluk nafakası ve tazminat istedi. Yerel mahkeme, maddi çıkar amacıyla evlendiği, evlilik birliğini sürdürme amacı bulunmadığı, evlilik birliğinin gereklerini yerine getirmediği ve evden ayrıldıktan sonra eşi için çeşitli söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle kadının, küfreden ve eşini evden kovan erkeğe göre daha ağır kusurlu olduğuna hükmetti.

10 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT

Kadının yoksulluk nafakası ve tazminat taleplerini reddeden yerel mahkeme, tarafların boşanmalarına, erkek yararına ise 10 bin lira manevi tazminata karar verdi. Bunun üzerine kadın, kararı istinafa taşıdı. İstinaf da kararı bozarak kadına nafaka ödenmesine karar verdi. İstinaf kararının da erkek tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay’a geldi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, istinaf kararını bozdu. Yargıtay, kadının “maddi çıkar amacıyla evlenme” ve “evlilik birliğini devam ettirme gibi bir amacın bulunmaması”nın sabit olduğunu belirterek boşanmaya sebep olaylarda kadının ağır kusurlu olduğu, bu davranışlarının aynı zamanda erkeğin kişilik haklarına da saldırı niteliğini taşıdığı ifade edildi. Erkeğe manevi tazminat ödenmesi gerektiğini belirten Yargıtay, kusurlu kadına nafaka ödenemeyeceğini hükmetti.

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