Türkiye Gazetesi

İkna çalışmaları meyvesini vermeye devam ediyor, terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK’dan kaçan 1 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu duyuruldu. Böylece bu sene teslim olan örgüt mensubu sayısı 156'ya yükseldi.

Yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2019 yılında terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 156'ya yükseldi” denildi.

İkna çalışmaları sonucu 1 terörist teslim oldu İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

İkna çalışmaları sonucu 5 terörist teslim oldu İkna çalışmaları sonucu 5 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 141'e yükseldi.