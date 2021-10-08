Türkiye Gazetesi

İznik Gölü kıyısında yer alan Çakırca mevkisindeki sazlık alanda bilinmeyen nedenle çıktı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş alana yayılan yangın alanına çok sayıda itfaiye ekibi ve su tankeri sevk edildi.

Devam eden yangın nedeniyle bölgeden yükselen duman ise ilçenin pek çok noktasından görüldü.

20 DÖNÜM ALAN KÜLE DÖNDÜ

Yangının devam ettiği belirtilirken yaklaşık şuana kadar 20 dönüm alanın küle döndüğü öğrenildi.

Garajda yangın çıktı, alevler evi sardı Bolu’da 2 katlı bir evin garajında yangın çıktı. Ön kısmını alevlerin sardığı evde mahsur kalan kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Evde yangın çıktı, apartman sakinlerini sokağa döküldü Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir evde çıkan yangın apartman sakinlerini sokağa döktü.