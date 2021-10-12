Türkiye Gazetesi

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Mardin'de kritik eşiği geçtik. İkinci doz aşı oranında yüzde 55'in üzerindeyiz. Turuncu kategorisinde yerimizi almışken aşı konusunu aramızda konuşalım. Cevabını merak ettiğimiz soru varsa sağlık görevlilerimize soralım. Aşılarımızı ne kadar erken tamamlarsak o kadar lehimize olur."

Aşılama hızla devam ediyor! Mavi il sayısı 24 oldu Sağlık Bakanlığınca, koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan aşılama programı hızla devam ediyor. Bu kapsamda iki doz aşılama oranında nüfusunun yüzde 75’i ve üzerine ulaşan il sayısı 24 oldu.

23 il aşılamada mavi kategoride Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Isparta'da ikinci doz Covid-19 aşısı olanların oranının yüzde 75'i geçtiğini duyurdu.