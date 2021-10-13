Türkiye Gazetesi

Aksaray-Nevşehir karayolu Çiftlik Mahallesi Nakkaş Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Aksaray istikametine seyreden Harun K. (26) idaresindeki otomobil kavşaktan dönüş yapan Fethi Ç. (35) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu 2 otomobilde hurdaya dönerken sürücüler ve araçta yolcu olarak bulunan Yusuf K. (25) yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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