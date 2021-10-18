Türkiye Gazetesi

Konya’da sporcu bir ailede yetişen Deniz Üstündağ (21), 6 yaşında jimnastiğe başladı. 12 yaşına geldiğinde branş değiştirdi ve atıcılığa geçti. Takım hâlinde Avrupa Şampiyonası üçüncülüğü, Dünya Kupası üçüncülüğü ve Tüm Dallar Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı. Onlarca madalya ve kupa alan Üstündağ, eğitimini de aksatmadı, ilkokul, ortaokul ve liseyi tam burslu tamamladı.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesinde de tam burslu okuyan ay yıldızlı sporcu, bölüm 3’üncüsü oldu, bir defa “şeref öğrencisi”, 2 kere de “yüksek şeref öğrencisi” seçildi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünde 4. sınıfa giden Üstündağ, gördüğü eğitimin yanında İşletme Bölümünde çift anadal yapıyor. Üstündağ “Sporun derslere konsantrasyon ve sakinlik yönünden faydaları var” diyor.

GÜNDÜZ KAYMAKAM, AKŞAM ARKEOLOG

Diyarbakır’ın Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, yöre halkıyla daha iyi iletişim kurmak için Kürtçe öğrendi. Bisiklet tutkunlarını ilçeye çekmek için bisiklet turları düzenleyen Kaymakam Büyüknalçacı, sanatsal etkinlikleri arttırmak için tiyatro ve orta oyunu faaliyetleri tertipledi. Bununla kalmayan Büyüknalçacı, mesaisinden arta kalan zamanını da Roma İmparatorluğu döneminde askerî yerleşim olarak kullanılan üç bin yıllık Zerzevan Kalesi’nde arkeolojik kazı yaparak geçiriyor ve bunun niçin yaptığını şöyle aktarıyor: Arkadaşlarımız yedi yılda burada çok emek vermiş. Ben de yanlarında durarak onları destekliyorum.

SORBONNE'DA OKUDU, ELAZIĞ'DA ÇİFTÇİ OLDU

Hava Arslan (57), 1986’da Fransa’ya gitti. Burada, dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alan Paris Üniversitesi Sorbonne Fakültesi Coğrafya Bölümünü bitirdi. Ardından aynı üniversitede doktora ve master çalışmalarını Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) üzerine tamamladı. Arslan, 14 yıl sonra Ankara’ya yerleşti, özel kurumlarda Fransızca öğretmenliği yaptı. Pandemide uzaktan eğitimi fırsat bilerek sıkıldığı şehir hayatını terk etti. Memleketi Elâzığ’ın Karakörk köyüne yerleşen bir çocuk annesi, tarımla ilgilenmeye başladı. Deve dikeni, salep ve badem yetiştiren Arslan “İyi ki bu kararı almışım” dedi.

Sokak ortasında kadına şiddet: Tepki gösteren kadınlara da saldırdı Eskişehir'de gözü dönmüş bir şahıs, sevgilisi olduğu iddia edilen kadını tekmeleyerek darp edip başını sert biçimde yere vurmasına neden oldu.