Türkiye Gazetesi

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri ile Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, parada ve resmi belgede sahtecilik, mühür bozma, hırsızlık yapmak dahil 11 suç kaydı bulunan ve hakkında 16 yıl 8 ay 75 gün kesinleşmiş hapis cezası olan D.Y'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

21 tarihi sikkeyi jandarmaya satmaya çalışırken yakalandı Kütahya’nın Emet ilçesinde 2 kişi 650 TL karşılığında 21 adet sikkeyi jandarma personeline satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

6 yıl cezası vardı, FETÖ şüphelisi Manisa’da yakalandı Manisa'nın Salihli ilçesinde “FETÖ/PDY üyesi olmak” suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.