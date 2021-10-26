Türkiye Gazetesi

Servis şoförlüğü yapan adam akşam iş bitimi aracını evinin önüne park etmek isterken 4 yaşındaki oğlunu ezdi. Kahreden olay akşam saatlerinde merkez ilçeye bağlı Kabalaklı köyünde yaşandı. İşçi servisi şoförü Ergün T. (36) iş dönüşü aracı evinin önüne park etmek istedi. Bu sırada babasının aracını gören 4 yaşındaki Ömer aracın yanına koştu. Oğlunun geldiğini fark etmeyen baba, aracı park ederken oğlunu ezdi.



4 yaşındaki Ömer kaldırıldığı hastanede vefat etti



ACILI BABA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Oğlu Ömer'i aracın altında gören Ergün T. sinir krizleri geçirdi. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, küçük Ömer'in ailesi sinir krizleri geçirdi.



Bir babanın en acı anı: 3 yaşındaki oğlunu ezdi Trabzon'da bir kişi, arabasını park etmeye çalışırken oğluna çarptı. Çocuk kurtarılamadı.



Denizli'de feci olay! Geri manevra yapan baba oğlunu ezdi Denizli’de 9 yaşındaki çocuk, babasının kullandığı traktörde takılı makinenin üzerine düştü. Baba, traktör ile geri manevra yaptığı sırada altında kalan çocuk, kaza yerinde hayatını kaybetti.