Türkiye Gazetesi

Av macerası, facia ile sonlandı. Manisa'da avcılıkla uğraşan adam, silahını alıp ormana gitti. Kontrollerini yaptığı esnada bir anda silahın ateşlenmesi üzerine parmaklarını vuran adam, kan revan içinde kaldı.

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ KALMADI

Olay, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.K. sabah saatlerinde kendisine ait ruhsatlı silahla avlanmaya çıktı. Silahın kazayla ateşlenmesi nedeniyle E.K.'nin parmakları ve elinin bir bölümü parçalandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı E.K.'yi önce Saruhanlı Devlet Hastanesine ardından Manisa Şehir Hastanesine sevk etti. Burada tedavi altına alınan E.K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ateşlenen tüfek jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alınırken yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.