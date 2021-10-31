Türkiye Gazetesi

İstanbul Beyoğlu’nda Tarlabaşı Bulvarı’nda yaşanan olayda caddenin sağ tarafına araçlarını park ederek yolu engelleyen şahıslar halay çekmeye başladı. Halayın süresi uzadıkça trafikte yoğunlaştı. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Motosikletli Şahin polislerinin caddeye gelmesi ile grup dağıtılarak yol tekrar araç trafiğine açıldı.

2 BİN 408 TL TRAFİK CEZASI KESİLDİ

Yol üzerine araçlarını park ederek trafik akışını etkileyen ve yüksek sesle müzik açarak çevreye rahatsızlık veren 2 araç sürücüsüne "Hatalı Park", "Görevli memurun uyarı ve ikazlarına uymamak", "Yüksek Sesli Müzik" maddelerinden toplamda 2 bin 408 TL cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri ayrıca Tarlabaşı Bulvarı üzerinde yasak park konumunda bulunan 122 araca da toplam 17 bin 568 TL ceza kesti.

Adıyaman’da korkunç kaza! Direğe çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti Adıyaman’da korkunç kaza. Otomobiliyle hareket halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, direğe çarparak durabildi. Otomobil ikiye ayrılırken kazada 2 kişi hayatını kaybetti.