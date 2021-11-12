Türkiye Gazetesi

Elazığ'ın en işlek yerlerinden biri olan Gazi Caddesi'nde iki gün önce akıl almaz bir olay yaşandı. 10'uncu katta bulunan bir kafenin terasına çıkan yabancı uyruklu Rahaf M, bir süre telefonla konuştuktan sonra kendini boşluğa bıraktı. Kadın, bu esnada caddede yürüyen vatandaşlardan Vedan Güven'in üstüne düştü, ikisi de ağır yaralandı.



DÜŞEN KADIN ÖLDÜ

Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken talihsiz adam kurtuldu.



"BİR SES GELSE KAÇARDIM"

Tedavisi süren Güven, yaşadıklarını şöyle anlattı: İnşaattan çıkmıştım. Çocuklar bir şey istemişti, eve gidiyordum. Yolun karşısına geçtim. Kadın tepeden başımı düşmüş. Benim üzerime mi düştü, yere çarpıp oradan mı geldi ya da sağa sola mı çarptı bilmiyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Bağırma, çağırma sesi de duymadım. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Bir ses gelse kaçardım. Sırtımda platinler, sol kolumda kırık var. Doktor '1 sene çalışmazsın' dedi. Sabah sosyal medyadan biri bana ‘Beni tanıyor musun’ diye yazdı. 'Tanımazsın canını ben kurtardım. 'Dilin boğazın kaçmıştı. Dilini çıkardım. Kalbine bir abla masaj yapınca nefes almaya başladın' dedi.