Türkiye Gazetesi

Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan bir benzin istasyonunda meydana gelen olayda, istasyonun marketine giren maskeli şahıs, kasiyere bıçak doğrulttu.

BIÇAK ZORUYLA ALDI

Bıçak zoruyla kasada bulunan yaklaşık 3 bin TL'yi gasp eden şahıs, daha sonra koşarak istasyondan uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler olayın meydana geldiği markette inceleme yaptı.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akü hırsızı karı koca gözaltına alındı Samsun'da park halindeki araçlardan akü çaldıkları öğrenilen karı koca yakalanarak gözaltına alındı.

Yaşlı adama şok! Altınlarını çalan hırsız yabancı çıkmadı Altınları çalınan yaşlı adam, polise gidince hırsızın damadı olduğu ortaya çıktı. Gerçeği duyan adam şoke oldu.