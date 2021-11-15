Türkiye Gazetesi

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'ndeki bir evden kavga sesleri yükseldi. Durumdan şüphelenen komşular, polise haber verdi. Adrese giden ekipler, Hakan Özbeğen'i (52) yerde hareketsiz hâlde buldu. Vücudunda bıçak yarası bulunan Özbeğen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Özbeğen'in cesedi evdeki incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis, maktulün oğlu Ç.Ö. (20) ile evde bulunan F.A. ve eşi N.A'yı (40) gözaltına aldı.

İzmir'de sokak ortasında cinayet! İzmir'de, kimliği belirsiz kişiler sokak oratasında bir vatandaşı vurarak cinayet işledi.

İki yılda 18 kişiyi öldüren seri katil hakim karşısına çıkıyor ABD'de iki yıl içerisinde 18 kişiyi öldürmekle suçlanan Billy Chemirmir, hakim karşısına çıkıyor. 48 yaşındaki Chemirmir'in bakıma ihtiyacı olan yaşlı kadınları hedef aldığı tespit edildi.

Vahşi cinayette katil, öğretmen baba çıktı Adana'da öldürüldükten sonra ayaklarına taş bağlanarak sulama kanalına atılan gencin katili öğretmen babası çıktı.