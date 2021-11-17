Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde traktörüyle ilerleyen 25 yaşındaki H.İ.A. direksiyon başında uyuya kaldı. Kontrolden çıkan traktör, yol kenarındaki küspe yığınana saplandı. Ancak sürücü yine de uyanmadı. Onu hareketsiz hâlde görenler, öldüğünü düşünüp sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen ekipler, H.İ.A'yı hastaneye kaldırdı. Ağır bir durumu olmayan gencin, 600 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün daha önceden 'alkollü araç kullanmaktan' ehliyetine el konulduğu öğrenildi.
Bizim Köyün Kızları programında korkutan kaza: Yarışmacı denize düştü Ekranlarda yayınlanan "Bizim Köyün Kızları" programında tahlisiz bir kaza gerçekleşti. Yarışmacılardan Gizem Zehra Köylü, program sırasında denize düşerek yürekleri ağıza getirdi. Olaya müdahale eden tekne mürettebatı, Gizem'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Konya'da katliam gibi kaza! Hız kadranı 230'da takılı kaldı Konya'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Kazada otomobilin hız kadranının 230'da takılı kaldığı fotoğraflara yansıdı.
Direksiyonda sızdı, kaza yaptı yine de uyanmadı
Samsun'da bir genç, traktör kullanırken sızıp kaldı, kaza yaptı. Buna rağmen uykusuna devam etti.
Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde traktörüyle ilerleyen 25 yaşındaki H.İ.A. direksiyon başında uyuya kaldı. Kontrolden çıkan traktör, yol kenarındaki küspe yığınana saplandı. Ancak sürücü yine de uyanmadı. Onu hareketsiz hâlde görenler, öldüğünü düşünüp sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen ekipler, H.İ.A'yı hastaneye kaldırdı. Ağır bir durumu olmayan gencin, 600 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün daha önceden 'alkollü araç kullanmaktan' ehliyetine el konulduğu öğrenildi.
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