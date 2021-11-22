Türkiye Gazetesi

Avcılar’da dün akşam çıkan yangında bir erkek cesedi kafasından vurulmuş halde bulunmuştu. Yapılan ilk incelemeler sonucu şahsın engelli oğlu ve eşi içerisindeyken yaşadıkları evi önce ateşe verip ardından da kendini vurarak intihar ettiği öne sürülmüştü. Olayda ölen Hasan A.'ın eşi Merve B.A.’nın verdiği ifade, olayın gerçek yüzünü ortaya çıktı.

EŞİNİ VURDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Akay ifadesinde kocasının kendisini ve oğlunu öldürmek için evi ateşe verdiğini, boğuşma sırasında eline geçen silahla kocasını vurduğunu itiraf etti.

Merve B.A. ifadesinde eşinin eve alkollü geldiğini anlatarak, "Bana 'beni aldatma potansiyelin var, sokakta başın yukarıda yürüyorsun. Bu yüzden seni öldüreceğim ve acı çekerek öleceksin" dediği öğrenildi.

Polis ekiplerine olay anını anlatan Merve B.A., "Tinerle yatak odasından başlayarak evi ateşe verdi. Elindeki silahı doğrulttu. 'Seni nerenden vursam' dedi. Kendimi ve engelli oğlumu korumak için kocamın elindeki silahı aldım ve can havliyle ateşleyerek eşimi öldürdüm" ifadelerini kullandı.

ÖLEN ADAMIN 11 AYRI ŞUÇTAN SABIKASI ÇIKTI

Merve B.A.'nın cinayetin ardından engelli oğlu ile birlikte balkona çıkarak yan komşusuna sığındığı öğrenildi. Hayatını kaybeden Hasan A.'nın bir ay öncesinde de eşine şiddet uyguladığı için hakkında uzaklaştırma kararı olduğu ve 11 ayrı suçtan sabıkasının bulunduğu tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gayrettepe Asayiş Büro Amirliği Cinayet Büro'da işlemleri tamamlanan kadın, adliyeye sevk edildi.

ENGELLİ OĞLUNA EVDE YEMEK YAPIP SATARAK BAKIYORDU

Öte yandan, katil zanlısı kadının kocası çalışmadığı için sosyal medyadan yemek satarak evi geçindirdiği ve engelli oğlunun tedavisi için valilik onaylı destek kampanyaları düzenlediği de ortaya çıktı.

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