Türkiye Gazetesi

Barış Pınarı Bölgesi’nde Piyade Binbaşı Mete Yıldırım meydana gelen silah kazası sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılan şehit Binbaşı Yıldırım’ın cenazesi, yarın GAP Havaalanı’nda düzenlenecek tören sonrası memleketi Ankara’ya uğurlanacak.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yıldırım'ın Barış Pınarı Harekat bölgesinde meydana gelen kazada yaralanarak hastaneye sevk edildiği ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

BARIŞ PINARI HAREKATI BÖLGESİ’NDE PİYADE BİNBAŞI METE YILDIRIM MEYDANA GELEN SİLAH KAZASI SONUCU ŞEHİT OLDU

Şehidin Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki baba ocağına şehadet haberi ulaşırken, evi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Akar ve Güler'den taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlığın sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında Yıldırım'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Bakan Gül'den şehit ailelerine ziyaret Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Erzurum'da şehit polis ve askerlerin ailelerine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Beşiktaş'ta 46 kişinin şehit olduğu terör saldırısının faili tutuklandı İstanbul'da 2016 yılında 39'u polis 46 kişinin şehit edildiği saldırıda bomba taşıyan terörist Diyarbakır'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak'ta araç kazasında 1 asker şehit düştü Şırnak'ın Uludere ilçesinde askeri araç kazasında ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit şehit düştü. Şehidimizin naaşı Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketi İstanbul'a uğurlandı.