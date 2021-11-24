Türkiye Gazetesi

Trabzonlu öğrenciler, öğretmenler gününde büyük acıyla sarsıldı. Özel bir okulda öğretmenlik yaptığı öğrenilen 60 yaşındaki kadın, kalp krizi sonucu öldü.

MÜŞAHADE ALTINDAYKEN HAYATINI KAYBETTİ

Alınan bilgiye göre, özel bir okulda öğretmenlik yapan Hatice Uzun (60), Ortahisar ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'ndeki evinde sabaha doğru fenalaştı. Yakınlarının 112 Acil Servis'i araması üzerine eve gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Uzun'u ambulansla Ahi Evran Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Müşahade altına alınan Hatice öğretmenin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Uzun'un cenazesi, Beşikdüzü Merkez Çakmak Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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