Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Malatya, Van ve Muş çevreleri ile Hatay'ın batı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Muğla, Antalya, Isparta, Ankara’nın kuzeyi, Çankırı çevreleri ve Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli, Antalya’nın merkez ve doğusunda yer yer aşırı olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Muğla, Antalya, Isparta, Ankara’nın kuzeyi, Çankırı çevreleri ve Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli, Antalya’nın merkez ve doğusunda yer yer aşırı olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Marmara, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ulaşımda aksamalar, Çatı Uçması gibi dikkatli olunması gerekiyor.

Meteoroloji uyardı: Kar yağışı devam edecek Meteoroloi, Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı aralıklarla etkisini devam ettireceğini duyurdu.

Meteoroloji'den 2 bölgeye kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyıları için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.