Türkiye Gazetesi

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), dün başlayan lodosun Marmara Bölgesi'nde 4 gün boyunca etkili olacağını belirterek, vatandaşlara ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde çağrı yaptı.

METEOROLOJİ SARI KOD İLE UYARDI

Meteoroloji, bugün için İstanbul'u 'sarı kod' ile uyarırken, sağanak ve fırtınanın etkili olacağını belirtmişti. Uyarıda, "Ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer almıştı.

AKOM'dan yapılan hava durumu tahminlerine göre ise, dün akşamdan itibaren lodos yönünden kuvvetlenen fırtınanın, beraberinde il genelinde sağanağa neden olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın kuvvetinin saatte 60-90 kilometreye ulaşması bekleniyor.

PAZARTESİ ETKİSİ ARTACAK

Fırtınanın şiddetinin saatte 30-70 kilometre hızda olacağı, özellikle akşam ile sabah erken saatlerde sağanak geçişleri yaşanabileceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ise 18 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Pazartesiden itibaren rüzgarın kuvvetinin saatte 60-90 kilometreye ulaşması ve il genelinde kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanması öngörülüyor.

SOBA VE DOĞALGAZ ZEHİRLENMELERİNE DİKKAT

AKOM, hafta sonu etkili olması beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde vatandaşlara uyarıda bulunuyor.

İzmir'de fırtına: Tekneler alabora oldu İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık Mahallesinde meydana gelen fırtınada iki tekne alabora olurken iki balıkçı teknesi ise battı. Saatteki hızı 78 kilometreye çıkan fırtına nedeniyle denizciler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji'den İstanbul dahil 22 kente sarı kodlu uyarı (27 Kasım 2021 hava durumu) Meteoroloji son dakika uyarısında bulundu, 22 kent için 'sarı kod'lu alarm verildi. 27 Kasım 2021 hava durumu tahmin raporuna göre Ege, Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında kuvvetli sağanak bekleniyor. Yağışların özellikle Antalya ve Kıyı Ege çevresinde etkili olması beklenirken, İzmir ve İstanbul için de sarı kodlu uyarı yapıldı.