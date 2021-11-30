Türkiye Gazetesi

Bodrum’da 2 gündür süren lodos hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kuvvetli rüzgar sebebiyle Bodrum - Datça feribot seferleri iptal edildi. Sahili döven dalgalar iskeleleri parçaladı. Denizde bağlı buluna bazı balıkçı kayıklarını karaya sürükledi, bazıları da alabora oldu.

YAT SAHİLE OTURDU

Yalıkavak mahallesinde bir yat ise sahile oturdu. Lüks yat sahibi tarafından vinçle denizden çıkarıldı.

İskelenin kopan parçaları ise dalgalarla birlikte sahile sürüklendi.

Kağıthane'de lodos dehşeti: Çatı anne ile oğlunun üstüne uçtu Kağıthane'de şiddetli lodos nedeniyle uçan çatı, kaldırımda yürüyen iki kişinin üzerine düştü. Dehşet anları kameraya yansırken, bacağından yaralanan anne ile kolundan yaralanan oğlu hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'de okullar lodos sebebi ile tatil edildi Kuvvetli lodos Türkiye'nin bir çok bölgesinde etkisini sürdürmeye devam ederken, tedbir amaçlı bir kaç ilde okullar tatil edildi. Son tatil haberi de Balıkesir'den geldi, yarın eğitime ara verildi.