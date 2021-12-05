Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi’nde yer alan 700 yıllık Osmanlı sivil mimarisini bozulmadan günümüze taşıyan Cumalıkızık hafta sonu nüfusun 70 katını ağırlıyor. Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı 700 kişinin yaşadığı Cumalıkız, ahşap ve kerpiç kullanılarak inşa edilen evler ve taş döşeli sokaklarıyla hafta sonu 50 bine yakın ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

YOĞUNLUK NEDENİYLE SIRA BEKLEDİLER

Kış ayında havayı güzel gören ziyaretçiler Türkiye’nin birçok şehrinden Cumalıkızık’a geldi. Cumalıkızık’ın cin aralığından geçmek isteyen vatandaşlar yoğunluktan dolayı dakikalarca sıra bekledi. Son yıllarda popülerliği daha da artan Cumalıkızık’ta, tarihi evlerin yanı sıra yürüyüş yolları, müze, 55 yeme-içme mekanı, 130 hediyelik ürün tezgahı bulunuyor. Uludağ'ın eteklerinde yer alan mahalleyi ziyarete gelenler, adeta tarihte yolculuğa çıkıyor.

“İNSANI TARİHİ YOLCULUĞA ÇIKARIYOR”

Bu köye gelen misafirlerin güvenli ve huzurlu şekilde gezebilmesi için jandarma ekipleri aralıksız çalışıp köye gelen ziyaretçilere yardımcı oluyor. Cumalıkızık’a ilk kez geldiklerini ifade eden ziyaretçiler, "Çok iyi korunmuş tarihi köy sokaklarında gezmek insanı tarihi yolculuğa çıkartıyor. Burada kahvaltı yapıp unutulmaz vakitler geçirdik" dedi.

Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü.