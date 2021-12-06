Türkiye Gazetesi

Sakarya'da meydana gelen olayda bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Aziz Duran Parkı'nda Afganistan uyruklu iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.F. bıçakla yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı H.F'yi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. H.F, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.



Bıçaklı kadın muayeneye gittiği doktoru yaraladı Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesine elinde bıçakla ortalığı birbirine katan kadın hasta doktoru yaraladı.



Metrodaki bıçaklı saldırgan tutuklandı Kadıköy metrosunda elinde bıçakla anne ile kızına tehdit ve hakaretler savuran şüpheli E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.