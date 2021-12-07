Türkiye Gazetesi

İstanbul Beylikdüzü Gürpınar’da bir düğün salonunda, Muş ve Erzurumlu iki ailenin dünya evine girdikleri mutlu günde iddiaya göre takı merasimi başladığı sırada damadın arkadaşlarından biri kırmızı kurdeleye bağladığı pomplaı tüfeği damadın boynuna astı.

“ŞEYTAN DOLDURMASIN”

Düğünde yaşanan bu ilginç anlarda merasim sunumunu yapan kişi ise “Şeytan doldurmasın, şöyle güzel bir alkış alabilir miyiz?” diyerek salondan alkış istedi. Salonda büyük alkış koptu. Damat ve arkadaşları pompalı tüfekle hatıra pozu çekilirken gelinin suratının asıldığı görüldü.

Beylikdüzü E-5'te zincirleme kaza: Trafik durma noktasına geldi Son dakika haberine göre; Beylikdüzü E-5 yan yolda bir kamyon, iki minibüs ve iki otomobilin karıştığı zincirleme kaza nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, kazada bir kişi yaralandı.