Türkiye Gazetesi

Meteroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul’a soğuk ve yağışlı hava uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarıların ardından dün akşam saatlerinde Silivri’nin bazı köylerinden kar İstanbul’a giriş yapmıştı. Günün ilk ışıklarında havanın da iyice soğumasıyla Beylikdüzü ve Büyükçekmece’de mevsimin ilk kar yağışı başladı.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Sabah saatlerinde yola çıkan bazı vatandaşlar ise Beylikdüzü son durak metrobüs üst geçidinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

SİLİVRİ'DE DE YAĞDI

Silivri Kadıköy Mahallesi gibi birçok mahallede yağmurla karışık şekilde başlayan kar yağışının, ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

İstanbul'da yağışlar barajlara yaradı İstanbul'da etkili olan yağışlarla beraber yazın düşen baraj doluluk oranı yeniden yükseldi. 11 Aralık'ta yüzde 41,1 olan doluluk oranı, bugün yüzde 43,76'ya çıktı.

İstanbul'a yılın ilk karı düştü! İstanbul'da yılın ilk karı, Silivri’nin yüksek kesimlerine yağdı.