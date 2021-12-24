Türkiye Gazetesi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 55 kilometre uzaklıkta bulunan Doski Vadisi'nde facianın eşiğinden dönüldü. Dağlıca yolunun 3 noktasında peş peşe çığ düştü. Neyse ki ölen ya da yaralan olmadı. Ancak yoldan geçen araçlar mahsur kaldı. Bölgeye gönderilen ekipler, 2 saat süren çalışma sonrası karları temizleyip yolu tekrar ulaşıma açtı. Öte yandan Karayolları ekipleri, merkez başta olmak üzere köy ve mezra yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksekova'da kar başladı, her yere beyaza büründü Hakkari'nin Yüksekova ilçesine akşam saatlerinde lapa lapa kar yağdı, kısa sürede her yer beyaza büründü.

Yüksekova’daki sazlık yangını sürüyor! Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Nehil Sazlığı’nda 2 gün önce başlayan yangın devam ediyor.