Türkiye Gazetesi

Samsun Petshopcular ve Evcil Hayvan Besleyenler Derneği’nden yapılan açıklama ile merdivanaltı hayvan üretip satanlara gözdağı verildi. Dernek Başkanı Burak Şahinkaya kayıt dışı satış yapanların şifreli konuşarak fiyat yerine puan sorduğunu söyledi.

"YILBAŞINDAN SONRA SATIŞ YAPANLAR TESPİT EDİLECEK"

Başkanı Burak Şahinkaya, “Hiçbir şekilde bu hayvanların nasıl beslendiği, kontrolü yok. Vergisiz ve kontrolsüz bir şekilde şu anda müthiş bir şekilde mesajlaşma grupları üzerinden, sosyal medya gruplarından satışları mevcut. Sosyal medya üzerinde satış yapanlar, evlerinde kedi köpek üretip satış yapanlar bunlara cezai işlem yapılması için elimizden gelen desteği vereceğiz. Sosyal medyada satışı gerçekleştirilen kedi ve köpeklerin, insanlar ekran görüntülerini alıp bize gönderiyorlar. Biz bunları biriktiriyoruz. Yılbaşından sonra bütün bu insanlar tespit edilecek. Emniyet güçleri tarafından pazarlık yapılacak. Kanıtlı bir şekilde internetten konuşulacak. Adresleri tespit edilip, o adreslerde baskınlar yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

"BUNUN PUANI KAÇ"

Başkan Şahinkaya, “Sadece Samsun’da binlerce kişi sosyal medyada işte kedi köpek sahiplendirme adı altında bunu yapıyor. Satışı yasak olduğu için de ‘fiyat nedir’ demiyorlar. ‘Bunun puanı kaç’ diye kodlandırmışlar. İşte ‘2 bin puanlık kedi lazım’, ‘1500 puanlık kedi lazım’. Veya ‘bu kedinin puanı kaç’ gibi puan üzerinde gidiyorlar. Sahiplendirme adı altında da değil artık alenen satış yapılıyor.” şeklinde konuştu.

"GELİN, DAMAT ARIYORUZ"

Sosyal medya gruplarındaki 'gelin arıyoruz', 'damat arıyoruz' şeklindeki konuşmalar da şifreli satışlara işaret ediyor.